ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ '45' ಟ್ರೇಲರ್: ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣನ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ; ಉಪ್ಪಿ ಖದರ್​​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

45 movie Trailer release
'45' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Film Poster)
December 16, 2025 at 12:02 PM IST

ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್​ ಸಿನಿಮಾ '45' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೈದಾನ (ಡೊಂಕಲ), ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್​​, ಶಂಕರ್​ನಾಗ್​ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆ ಕೌತಕಕ್ಕೀಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಟ್ರೇಲರ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್​​ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಟ್ರೇಲರ್​ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 45 ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್‌ ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್‌ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್‌ ಚಿತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'45' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​ಗೆ ನಡೆದ ಸಿದ್ಧತೆ (Video: ETV Bharat)

ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್​ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಮಿ.ಪುಟ್ಸಾಮಿ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಠಾರಿವೀರ ಸುರಸುಂದರಾಂಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ, ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್‌ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್​ ಹೊಸದು. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್‌ ಜನ್ಯ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

45 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಥೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥ್ರಿಲ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದರು ರಮೇಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ.

ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆ ಈ '45' ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್​​ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಿದು. ಸರಿ-ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ MARZ ಈ 45 ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾತಿಚರಾಮಿ, 100 ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು 100 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ 45 ಸಿನಿಮಾ‌ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

