ETV Bharat / entertainment

'ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ': ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ - ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು

ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಹುತಾರಾಗಣದ '45' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.

'45' Grand release
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ '45' ಸಿನಿಮಾ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'45' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ (Video: ETV Bharat)

ಈ ಮೊದಲು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಈ ಮೂವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಅಭಿಮಾನಿಗಲು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್​ ಒಳಗೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಸ್ತ್ರೀವೇಷಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಅಬ್ಬರ: 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್; ಮೊದಲ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​​ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ

ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ನಾತಿಚರಾಮಿ', '100' ಹಾಗೂ 'ಗಾಳಿಪಟ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟಾ ಅಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ': ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಇನ್ನು, '45' ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್​' ಕೂಡ ಇಂದೇ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಉಪೇಂದ್ರ
ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ
ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ 45 ಸಿನಿಮಾ
45 ವಿಮರ್ಷೆ
45 MOVIE REVIEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.