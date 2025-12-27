ETV Bharat / entertainment

ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ '45' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

'45' grand release
'45' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
2025ರ ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್​​ ಹಬ್ಬವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನೇ ಉಣಬಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್​​​ 25ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ '45' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ, ಗುರುವಾರದಂದು 5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ 2025ರ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದಂದೇ ತೆರೆಕಂಡ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್​' ಸಿನಿಮಾ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಕ ವಿನಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, '45' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ವೀಕೆಂಡ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯೂ ಇವರದ್ದೇ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಎಫ್​​​ಎಕ್ಸ್​ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ನಾತಿಚರಾಮಿ', '100' ಹಾಗೂ 'ಗಾಳಿಪಟ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

