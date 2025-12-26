45 ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಶಿವಣ್ಣ - ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಗುರುವಾರದಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
2025ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಹೌದು, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐವರು ದಿಗ್ಗಜರ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಚಂದನವನದ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿವೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, 45 ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ವೃಷಭ ಚಿತ್ರವೂ ತೆರೆಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾದವು. ಅದರಂತೆ, '45' ಮತ್ತು 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಗಳು ತಲಾ 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ '45' ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 45 ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4.25 (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೀಗ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು '45 ರಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟಾ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಭಾರತದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ.