45 ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಶಿವಣ್ಣ - ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಗುರುವಾರದಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐವರು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

Published : December 26, 2025 at 10:35 AM IST

2025ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸಿನಿ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಹೌದು, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 25ರಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐವರು ದಿಗ್ಗಜರ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಚಂದನವನದ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​​​​ ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿವೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, 45 ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ದರ್ಶನ್​​ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಮೋಹನ್​ ಲಾಲ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ವೃಷಭ ಚಿತ್ರವೂ ತೆರೆಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾದವು. ಅದರಂತೆ, '45' ಮತ್ತು 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಚಿತ್ರಗಳು ತಲಾ 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ '45' ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್​​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 45 ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4.25 (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೀಗ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು '45 ರಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟಾ ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಭಾರತದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '45ರಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ': ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದ್ರು

ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್​ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟಾ ಅಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ': ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಕಳೆದ ದಿನ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ.

