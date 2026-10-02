'ಬೇಲ್' ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಮ್ ಜೊತೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸವಿದ ಶಿವಣ್ಣ; ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ಸ್ಮರಣೆ
ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಸಹನಟರ ಜೊತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಬೇಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 10:21 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ, ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಶಿವಣ್ಣನ ನಾಗವಾರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನಟ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ಏನು ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಟ ಜಯರಾಮ್ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೇವರೆಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಿಡದಿ ಹತ್ತಿರ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆಂದು ಶಿವಣ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೀಗ ಹೋಗುತ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೋಗುವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೂವರೂ ದಿ.ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೋಟೋ ಇರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಸೀನ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನೂ, ಬೇಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತಾಗಿನ ಚಿತ್ರ. ಈ ಮೂವರು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಇದೊಂದು ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜರ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಕೂಡಾ ಕಾರು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ವೈದಿ ಎಸ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.