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ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 250 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್' ಬಿಡುಗಡೆ: ಫಸ್ಟ್​ ಡೇ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬೇಲ್' ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Bail' movie grand release
'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 2:01 PM IST

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ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 250 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳೆದುರು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ಗೂಗ್ಲಿ, ರಣವಿಕ್ರಮ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ರೇಮೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ವೆಲ್ಕಮ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಹಿ ಹಂಚುವಿಕೆ ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಹೀರೋನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮನದುಂಬಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್​ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಬೇಲ್, ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್​ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಖುದ್ದು ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಕೂಡಾ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ವೈದಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

SAI KUMAR JAYARAM
ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​
ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್
BAIL GRAND RELEASE

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