ETV Bharat / entertainment

ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ: ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ

ಯೋಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 50ನೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

'King' title unveiling event
'ಕಿಂಗ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಅಭಿನಯದ 50ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ "ಕಿಂಗ್" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಗೇಶ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ''ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಜೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಯೋಗಿಯ ನಂದ ಲವ್ಸ್ ನಂದಿತಾ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ನಟ ಯೋಗಿ ನಟನೆಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಹುಡುಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ನಟ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಮನದುಂಬಿ ಹಾರೈಸಿದರು.

Yogesh with Shiva Rajkumar
ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕ ನಟ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 50ನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಲುಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಕ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆದೆ. ಬಜೆಟ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕನಾದೆ. ಸೋಲು - ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳಲು ಸಿದ್ದನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆನಂತರ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆವು. ಈವರೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನಟ ಯೋಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ನೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'King' title unveiling event
'ಕಿಂಗ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು: ಅರ್ಥ, ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ

ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಯೋಗಿ ನಟನೆಯ ಅಂಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅವರ ನಟನೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಸರ್ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಶೇಷಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'King' title unveiling event
'ಕಿಂಗ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೀತಾ ಪಯಣ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರು': ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ

ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಬಸವರಾಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಂದರ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿಪಿ ಸಿದ್ದರಾಜ್, ಭಾಮ ಹರೀಶ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
ಯೋಗೇಶ್​ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಕ್
YOGI UPCOMING FILM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.