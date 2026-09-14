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'ವಿನಯ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ': ಶಿವಣ್ಣ

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. 'ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಮಯೂರ'ನಾಗಿ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

City Lights Trailer Release Event
'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 1:47 PM IST

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ಸಲಗ, ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪತ್ನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರವೇನು ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ಈ ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

City Lights Trailer Release Event
ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ, ನಟ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಂದೇಶವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್, ಕ್ರೈಮ್, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಖತ್​ ಮಾಸ್ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಟ್ರೇಲರ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ 'ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಮಯೂರ' ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ''ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯ್ ಕೂಡಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಲಗ, ಭೀಮ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್​​ವರೆಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದರು.

ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಯ್​ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

City Lights Trailer Release Event
'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)

ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಾಡು, ಟ್ರೇಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ ಜನ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿನಯ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಮಗು ಇವರೇನಾ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ತಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹುಡುಗರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಯ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೋನಿಷಾ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಶೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾಯಾನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'City Lights' Trailer Release Event
'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

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ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಮಂಜು ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಪುನೀತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಸೇನಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್
ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮೋನಿಷಾ ಸಿನಿಮಾ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
DUNIYA VIJAY KUMAR

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