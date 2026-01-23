ETV Bharat / entertainment

ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಥ್: 'ವಲವಾರ' ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ

ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಕೌಶಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಯನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ವಲವಾರ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​​ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shiva Rajkumar Supports Valavaara
'ವಲವಾರ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ 'ವಲವಾರ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಕೌಶಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಯನ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಲವಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನ್ನು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀಗ ನೆಲ ಮೂಲದ‌ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ‌ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ವಲವಾರ" ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 30ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ "ವಲವಾರ" ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​​ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅದ್ಬುತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ "ವಲವಾರ" ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಗೌರ ಎನ್ನುವ ಹಸು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಲವಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
ನೋಡಿ‌ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆ.

Valavaara movie Look
'ವಲವಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಲುಕ್​ (Photo: Film Poster)

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಕೌಶಲ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಯನ್, ಮಾಲತೇಶ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆ ಟ್ರೇಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾರ್ಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಅಡಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ವಲವಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುತನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸಂಗೀತ, ಪ್ರಮೋದ್‌ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಾಲರಾಜ್‌ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಸಂಕಲನ, ವಿ.ಜಿ.ರಾಜನ್ ಅವರ ಶಬ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇದೇ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸಹಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ''ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

KANNADA KIDS MOVIE VALAVAARA
ವಲವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
ವೇದಿಕ್ ಕೌಶಲ್ ಶಯನ್
VALAVAARA RELEASE DATE

