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ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್, ಉಪೇಂದ್ರ; ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಯಶ್​ ಜೊತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್​ (File Photo)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2026 at 10:43 AM IST

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ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆಯೂ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಯಾರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹಾಡಿಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ 'ಇರುಮುಡಿ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್‍ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಲುಗಿನ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಎದ್ದಿತು. ಯಾವಾಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತೋ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಟರಾದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ್​, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಆಂಧ್ರ ಹಾಗು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜನರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‍ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಇರುಮುಡಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ಗೆ ಇರುಮುಡಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇಸರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೇಕೆ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಯಿತು.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‍ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ‌ ಉಪೇಂದ್ರ ಟಾಕ್ಸಿ‌ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ (A Fairy Tale for Grown-Ups). ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ವಾವ್, ಎಂತಹ ಸಿನಿಮಾ! ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕ, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅನುಭವ'' ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಂಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ'' ಅಂತಾ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಟಾಕ್ಸಿ‌ಕ್‌ ನೋಡಿ, ''ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತ.. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು'' ಎಂದು ಸುದೀಪ್​ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಂಸೋರೆ, ಎ.ಪಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರವು ಸದ್ಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ 250 ಕೋಟಿಯಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಯಶ್ ಅವರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‍ ಚಿತ್ರವನ್ನು KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್‍ ಅವರ ಮಾನ್‍ಸ್ಟರ್​​ ಮೈಂಡ್‍ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಡಿ KVN ಮತ್ತು RSY ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್‍ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್‍, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತಾ, ನಯನತಾರಾ, ಹಾಲಿವುಡ್‍ ನಟ ಕೈಲ್‍ ಪಾಲ್‍, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ ​​ಆರ್.ಚಂದ್ರು: ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

SHIVA RAJKUMAR
ROCKING STAR YASH
SUDEEP UPENDRA
ಟಾಕ್ಸಿಕ್
TOXIC MOVIE

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