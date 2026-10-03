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'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ: ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಕಥೆಯಿದು

ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರ್.ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

Shiva Rajkumar starrer 'Original Monster' Look
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಲುಕ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 10:47 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್' ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 250 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕಬ್ಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಆರ್​ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಯಮುನ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ಶೂಟ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​ ಆಗಿದೆ.

'Original Monster' Muhurtha Ceremony
'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ (OM) ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​​ ನಟನೆಯ ಮೈಲಾರಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಬ್ಜ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಎಜೆ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ''ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಿ, ಕಬ್ಜ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್. ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ದೈತ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ರೆ, ಆ ದೈತ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೇವಲ ದೈತ್ಯತನವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಹೈಲೆಟ್​ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ ಪುತ್ರನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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DIRECTOR R CHANDRU
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
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