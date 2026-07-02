ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ: ಇದೇ ವರ್ಷ 'ಡ್ಯಾಡ್' ತೆರೆಗೆ
32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 12:34 PM IST
ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ. 2 - 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ನಡುವೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 'ಡ್ಯಾಡ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯುಡು, ಮಿಸ್ಟರ್ ನೂಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಂಬ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 'ಆ್ಯಕ್ಷನ್' ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 'ಕಟ್' ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದು, ಡ್ಯಾಡ್ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿವಣ್ಣ, ದಂತಕಥೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು.
33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗ' ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ, ಉಗ್ರಂ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹರೀಶ್ ಪೆದ್ದಿ, ಮೈರಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಈ ಡ್ಯಾಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿಗಿದು ಕನ್ನಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ. ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬಾಬು, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
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ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಕವಲುದಾರಿ, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.