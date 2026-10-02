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Watch: ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ನೊಂದವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ಕಂಡ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಯಾ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬೇಲ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹರಿದುಬಂಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್​ ನಡುವೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

Audience appreciated 'Bail'
'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು (Photo: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 5:14 PM IST

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ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್​ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಥೆ, ಟ್ರೇಲರ್​ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬೇಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆಹರಿದಿದೆ.

ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನೂ ಹೌದು, ರಾಕ್ಷಸನೂ ಹೌದು. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಶಾಂತ, ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ನೋಡುವುದೇ ಒಂಥರಾ ಚೆಂದ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು (Video: ETV Bharat)

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ರಿಟೈರ್‌ ಆಗುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಗಂಡ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾವನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದವರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಜದ ಘಾತಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ (Video: ETV Bharat)

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು‌. ಸಮಾಜದ ಘಾತಕರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವ ಗೆಳೆಯರು. ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ಮಗಳಾಗಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಾಜದ ಘಾತಕರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಗುಣ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ‌.

ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Video: ETV Bharat)

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ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ ನಿವೇದಿತಾ, ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ‌ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿತು.

ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ (Video: ETV Bharat)

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TAGGED:

ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಷೆ
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​
ಪವನ್​ ಒಡೆಯರ್​
ದೀಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್
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