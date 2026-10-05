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ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್'​ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'-ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್' ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು.

'Bail' Movie Collection Day 3
'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾದ 3ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2026 at 12:58 PM IST

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ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್'​ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುಗರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ರೋಚಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾದ 3 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ 1.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ (ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 2ನೇ ದಿನ 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತು. 3ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ 89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 3.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೇಲ್​ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಜಯರಾಂ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ತೋರಿಸುವ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇಲ್​ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆವಿಎನ್​ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty congratulates 'Bail' film team
'ಬೇಲ್'​ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ (Film Poster)

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ಗೂಗ್ಲಿ, ರಣವಿಕ್ರಮ, ರೇಮೊ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮದಂತಹ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್​ ಬಳಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್, ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ತೂಕವಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ 'ಬೇಲ್' ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

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ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ವೈದಿ ಎಸ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ.

TAGGED:

ಬೇಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​
ಪವನ್​ ಒಡೆಯರ್
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
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