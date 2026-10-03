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ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್​'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​; ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ

ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಟನ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

'Bail' Box Office Collection day 1
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 12:01 PM IST

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ಬೇಲ್​​​. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ. ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಂಜುವ ಪತಿ. ಇಂಥ ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥಾಹಂದರ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬೇಲ್​​ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ​ ಕಲೆಕ್ಷನ್:​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ​ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1.34 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೆಂಡ್​ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡವೊಂದರಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

'ಬೇಲ್​' ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು (Video: ETV Bharat)

ಕಳೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಣ್ಣನ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರಾದರೂ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ '45'. ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಮೊದಲ ದಿನ 5.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತಾದರೂ, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿತು. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, '45' ಒಟ್ಟು 18.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಇನ್ನೂ, ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 47.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 341.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಗುರು ಗೌರ್​ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಲ್‌'ನಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್, ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ವೈದಿ ಎಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

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TAGGED:

ಬೇಲ್​​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​
ಪವನ್​ ಒಡೆಯರ್​
PAVAN WADEYAR
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