'ಶಿವಣ್ಣನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೆದ್ದಿ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಣಗಾನ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 10:39 AM IST
ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು "ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಮೇ 18ರ ಸಂಜೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಖತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿವಣ್ಣನ ನೋಟವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು.
The #Peddi trailer looks spectacular.https://t.co/s7bGrILKpf— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 19, 2026
Mega Power Star @AlwaysRamCharan is looking stunning, absolute fire in every frame. The screen presence of @NimmaShivanna anna adds such a magnificent layer to the film, while #JanhviKapoor adds a beautiful, vibrant… pic.twitter.com/0XlnokyAbg
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಿಷಬ್, ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ "ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್" ಮತ್ತು "ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫೈಯರ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
"ಪೆದ್ದಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫೈಯರ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭವ್ಯ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಸುಂದರ, ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಸ್ತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟನ ಕ್ರಾಸ್-ಅಥ್ಲೆಟಿಸಿಸಂನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪೆದ್ದಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ನ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಶೇಡ್: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಟ್ರೇಲರ್ ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಹು-ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀರಾ?': ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಸುತ್ತುವರೆದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲು ಕಿಡಿ
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.