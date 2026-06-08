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'ಅವರ ಅಥವಾ ಇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಂತಿಲ್ಲ': ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಖಡಕ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಜೂನ್​​​ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Sudeep, Shiva Rajkumar
ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 10:47 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಜೂನ್​ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 'ನೆಪೋಟಿಸಂ' ಚರ್ಚೆಯೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುದೀಪ್​​ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಸಂದರ್ಭವೇ ಸಂಚಿತ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಸಂದರ್ಭವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ, ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವೇ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್​​. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೆಸ್​ಮೀಟ್​ ಸಂದರ್ಭ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಓರ್ವರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯ್ತು. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನಂತರ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ನಟ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)

'ನೆಪೋಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಸುದೀಪ್​​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​​ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​

'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವಣ್ಣನ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೇ 'ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಬಂತು?' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಖಡಕ್​ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

''ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ'' ಎಂದು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ''ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೊಸಬರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲು ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ'' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

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ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಂತೋಷ್ ಥಿಯೇಟರ್​​​ಗೆ ಸುದೀಪ್, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಂಚಿತ್​ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ವಿವೇಕ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. 2001ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.

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ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಜೊತೆ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್, ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಭಾವನಾ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಜೇಯ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಹಂಸಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೀರೆಮಠ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿದೆ.

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ಸುದೀಪ್​ ನೆಪೋಟಿಸಂ
ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನೆಪೋಟಿಸಂ
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ನೆಪೋಟಿಸಂ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ನೆಪೋಟಿಸಂ
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