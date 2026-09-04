'ನಟನಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ; ಯಶ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ' - ಶಿವಣ್ಣ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 10:33 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 328.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 285.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 239.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 42.7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇ - ಯಶ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತರ ಅಂತಾ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೈರಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ''ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ''ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು'' ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆ.4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
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ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರಾಯನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
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