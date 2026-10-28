'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂತಾಯ್ತು, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು'
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನದುಂಬಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 126 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 12:51 PM IST
''ಬಹಳ ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೀಗ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ, ''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾವಿದು. ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಖತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನಿರುಧ್ ಆಗ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ''ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ನನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾವೇ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು. ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿ, ಕುರುಬನ ರಾಣಿ, ಅಣ್ಣತಂಗಿ, ತವರಿಗೆ ಬಾ ತಂಗಿ, ತವರಿನ ಸಿರಿ, ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು, ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮಾತನಾಡುವಂತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
''ಚಿತ್ರಂಡದವರ ಅಭಿನಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ. ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ನಟನೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ತಪಸ್ವಿನಿ ಅವರಂತೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಪನಾ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ ನಟನೆಯೂ ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಬರಬೇಕು. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೀಗ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ತಂದಂತಾಗಿದೆ.
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ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜೈಲರ್ 2 ಮತ್ತು ರಣಬಾಲಿಯಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 126.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
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