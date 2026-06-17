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ತಮಿಳಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಹೆಸರಿಡದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಟ್​​ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Shiva Rajkumar is in Tamil Movie
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (Screen-grab from Movie glimpse)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 2:48 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಯ ಹೆಸರಿಡದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​ಚರಣ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳಿನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ್ ಶಿವರಾಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಶಿವರಾಜ್​ಕಮಾರ್ ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ‌.

ತಮಿಳಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಯುವಕರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಖತ್​​ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಹಾಡನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಪವರ್​​ಫುಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಚರಿಸಿರೋದು ವಿಶೇಷ.

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಅಬಿಶಾಂತ್ ಜೀವಿಂತ್, ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶಿವಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಗದೀಶ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಲಯನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

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ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೆಗಾ ಪವರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗುರು ಗೌರ್​ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್. ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.

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ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ್ ಶಿವರಾಮನ್
SHIVA RAJKUMAR TAMIL MOVIE

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