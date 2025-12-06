ETV Bharat / entertainment

ತೆಲುಗು ರಾಜಕಾರಣಿ 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ

'ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವಕರ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shiva Rajkumar in Gummadi Narsaiah role
'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ (Photo: Film Poster)
December 6, 2025

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ಡಮ್​​ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಆಫರ್​ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ನಟ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲುಗು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನರಸಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ವಂಚಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು. ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಊರೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​​ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶೀಘ್ರವೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಬಯೋಪಿಕ್​ ಅನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಹಿರ್ವಾಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿನ್ನೆಯೇ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ದಂಪತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಲುಪಿದ್ದರು. ವಿಜಯವಾಡದ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ನಟ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಮದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

"ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಈ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

