ಶಿವಣ್ಣನ 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿವೀಲ್: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 24 ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು!
'ಪೆದ್ದಿ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 2026ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸುವ 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 11:35 AM IST
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪೆದ್ದಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 2026ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಂಜೆ 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ, ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೋರೋನ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 14ರ ಸಂಜೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪವರ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆದ್ದಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಟ್ರೇಲರ್. ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 24 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವರ್ಚುಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಹೊರಾಂಗಣ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸೆಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿದು 2ನೇ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ. ಉಳಿದಂತೆ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೇ ಮೇ 18ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡುಗರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈವರೆಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕುಸ್ತಿಪಟುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.