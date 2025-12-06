ETV Bharat / entertainment

'ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ': ವಿಜಯವಾಡ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಭೇಟಿ

ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೀತಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

Shiva Rajkumar visits Kanaka Durgamma temple
ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 10:47 AM IST

ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ '45' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​​ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​​ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ನಟ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಭೇಟಿ (Video: ETV Bharat)

ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿತು. ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊರ್ರಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ದಂಪತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ, ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರ ಫೋಟೋ, ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಶೇಷವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

ನಟ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ (Video: ETV Bharat)

ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ನಟ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೀಗ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ: ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವಕರ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶನಿವಾರ ಪಾಲ್ವಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಃ ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ದಂಪತಿ, ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" - ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.

'ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ': ಪೊಲಿಟಿಕಲ್​ ಬಯೋಪಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಖತ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಬಾಲಯ್ಯ ನನಗೆ ಸಹೋದರನಂತೆ': 'ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಬಾಲಯ್ಯ ನನಗೆ ಸಹೋದರನಂತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

