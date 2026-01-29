ETV Bharat / entertainment

'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್'​ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ

ಜಡೇಶ್​ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​​ ಹೀರೋ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Duniya vijay, Shiva Rajkumar
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
'ಆಳಿದವರ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅಳಿದು ಉಳಿದವರ ಕಥೆ' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನವರಿ 23ರಂದು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ''ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಬಡತನದ ವರ್ಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಜಾತಿ ಶೋಷಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (Video: ETV Bharat)

''ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವೇದ ರೋಲ್​ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ವೇದ ರೋಲ್​​​​ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್​ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು, ವೇದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ, ವಿಜಯ್​​ ಅವರ ಮಗಳ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

''ಓವರ್​​ ಆಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೀಟ್​ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತೂಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಇದೆ'' ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು.

''ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸರ್ಪೈಸ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಜೂನಿಯರ್ ವಜ್ರಮುನಿ ನೋಡಿದಂಗಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಟ ಯಾವ ರೋಲ್​​ ಬೇಕಾದ್ರು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಗೇಂಜಿಂಗ್​​ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ವೈಸ್​ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಕಿಂಗ್​ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಪಾತ್ರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ರಫ್​ನೆಸ್​​ ಜತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್​​ನೆಸ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್​ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓವರ್​​ಆಲ್​ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ​​ ಸಿನಿಮಾ. ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಅಂತಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸಿನಿಮಾ. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುನ್ನವೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲ್​​​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್​. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಮಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​, ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​, ರಾಜ್​​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಬಿ.ಸುರೇಶ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪತ್, ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ.ಗೌಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್​​ ನಟನೆಯ 'ಸಾರಥಿ‌' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

