ನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ 'ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತಾತನೊಂದಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಪ್ರವೇಶ
ನವೆಂಬರ್ 8ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 4:54 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 8ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾಯಾ ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಹರ್ಷಿತ್ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಹರುಷ್ ನವೀನ್ ಕೂಡಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ತಾತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಲಾಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಟಕವು ರಂಗಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಡಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1949ರ ಮೇ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯೂ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
1977ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹೇಮಾವತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ, ಅಪ್ಪು, ಅರಸು, ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿ, ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು 6 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು' ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿನ ಅವರ 5 ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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