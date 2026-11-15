ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯೇ 'ಶಂಕರಾಭರಣ': ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
Sankarabharana Film Set To Release: ಶಂಕರಾಭರಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಹಾಸ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2026 at 5:59 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಶಂಕರಾಭರಣ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ರಂಗಸ್ಥಳ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್’ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕರಾಭರಣ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಮಿಥ್ಯ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಹಾಸ್ಯವಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಶಗಳು ಇಡೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರು.
ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಏಕಂ' ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಶಂಕರಾಭರಣ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಓಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಚೀನಾ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ಶೈಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು 18 ನಿಮಿಷದ ಸಾರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಬಹುತೇಕರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
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