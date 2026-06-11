ದೊಡ್ಮನ್ಸ ಟ್ರೇಲರ್: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ
ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ದೊಡ್ಮನ್ಸ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 5:36 PM IST
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಮನ್ಸ. ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ದೊಡ್ಮನ್ಸ ಚಿತ್ರದ ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್, ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಮನ್ಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ ಅನಾವರಣ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ, ದೊಡ್ಮನ್ಸ ಎಲ್ಲೋ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊರಟಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನೀಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಋಣಿ. ಬಾಬಾ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಮನ್ಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಗೆದ್ದ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಾಯ್ತು 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಾಹಸ ಕಥೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಹಾಗು ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮಾತನ ಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರ. ನಾನು ಸ್ನೇಹಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ. ಒಂದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಹೀರೋ ಅಂದಾಗ ಕೆಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ: ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್
ವೇದಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಆನಂದ್ ಇಳಿಯರಾಜ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ.