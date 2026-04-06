ದಿಲ್ದಾರ್: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು: ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶರಣ್ ತಂಗಿ ಮಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿಲ್ದಾರ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 11:38 AM IST
ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ಯುವನಟ. ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್, ಸದ್ಯ 'ದಿಲ್ದಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಯುವನಟ ದಿಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್, ಸದರಿ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಸರ್ಗೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ನಟ, ''ದಿಲ್ ದಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹಾಡು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕೋರುತ್ತಾ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲ್ದಾರ್, ಮಧು ಗೌಡ ಗಂಗೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಬಹತೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೇರಾನೇರ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು. ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು ಅವರ ಖಡಕ್ ಲುಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ನಟ ಶರಣ್ ಅವರ ತಂಗಿ ಮಗಳಾದ ಕೀರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಮುಂತಾದ ಹಾಸ್ಯನಟರ ದಂಡೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಂಡ್ರೋ ಅವಿನಾಶ್, ಭಜರಂಗಿ ಲೋಕಿ, ಅರ್ಪಿತ್ ಖಳ ನಟರಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಕ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್, ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?; ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ
ಏನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಡಾ.ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ (ಎಸ್ವಿಟಿ) ದಿಲ್ದಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಮಿಡಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ರಾಣ, ಮಾರುತ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚೊಚ್ಚಲ "ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಲವ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ "ರಾಣ". ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ "ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ದಿಲ್ ದಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವಿವಿಧ ನಟನಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.