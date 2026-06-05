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ಹಠಮಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ

ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಹಠಮಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ.

'Agnisakshi' TV serial promotional program
'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರವಾಹಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 9:57 AM IST

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'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ'. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಇದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಧಾರವಾಹಿಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮನ ಬೆಳಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಲ್ಲ, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರ: ಹಾಗಂತಾ ಇದು 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡ ಹಳೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಣದೇ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕೋಕೇ ಆಗಲ್ಲ! ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಬಂಧದ ಎಳೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಅಗ್ನಿ ನಾಯಕ‌ ಅಂದ್ರೆ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಹಂಗೆ ಎದುರು ನಿಂತರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋ ಬೆಂಕಿ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಗರ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಈ ಹಠಮಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ.

ನಾಯಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂಪಾಗಿಸುವ ತಂಗಾಳಿ. ಆದರೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಾಗ, ಕತ್ತಲ ಹಾದಿಗೆ ಅವಳು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಬೆಳಕು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಈ ಧೀಮಂತ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Agnisakshi' TV serial promotional program
'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ತಂಡ (ETV Bharat)

ಹಸೆಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ, ಈ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ತಂಗಾಳಿಯ ನಡುವಿನ ಅಹಂ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶಗಳ ಹೋರಾಟ ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಡೀ ಸರಣಿಯ ಜೀವಾಳ.

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ಈಗಾಗಲೇ ಸೀರಿಯಲ್​ನ ಹಲವು ಪ್ರೋಮೋ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ಅವನು ಸುಡುವ ಜ್ವಾಲೆ. ಅವಳು ಸುರಿವ ಮಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೋವು ಒಂದೇ! ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ, ಜೂನ್ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

'Agnisakshi' TV serial promotional program
'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ತಂಡ (ETV Bharat)

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ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬರಹಗಾರರಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರೇ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ದೃಶ್ಯವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಜೂನ್ 8, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ.

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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ
ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರವಾಹಿ 2026
ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರವಾಹಿ
ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರವಾಹಿ
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