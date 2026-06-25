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100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

'Cocktail 2' Box Office Collection Day 6
ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 12:40 PM IST

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಕ್​​ಟೇಲ್​ 2' ಚಿತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ 6ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ,​ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 6ನೇ ದಿನ 5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 66.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಬುಧವಾರದಂದು ವಿದೇಶದಿಂದ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ.

6 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಜೂನ್​ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ,​ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 103.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 103.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 66.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 79.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 24.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

'ಕಾಕ್​​​ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 100-110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್, ಟಿವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಗಳಿಕೆಯೀಗ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: 2022ರಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಗುಡ್​ ಬೈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್​, ಛಾವಾ, ಥಾಮಾ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಕ್​​ಟೇಲ್​ 2 ಮೂಲಕ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಲವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ವಾಗತ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪದೇ ಪದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಯಂಗ್​ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಅಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 5-6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದು, ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

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ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್​​ನ ನಿರಂತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. 2012ರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಚಿತ್ರವೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು.

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ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಜೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್​
ಕೃತಿ ಸನೋನ್​
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
COCKTAIL 2 COLLECTION RECORDS

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