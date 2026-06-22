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ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2: ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಜೂನ್​ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 'ಕಾಕ್​​ಟೇಲ್​ 2' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

'Cocktail 2' Box Office Collection
'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 12:41 PM IST

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ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' (Cocktail 2) ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್​ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು, ಅದ್ಭುತ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 76.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2' ಮೂರನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2' ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನ 21.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ (ಒಟ್ಟು)​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಭಾರತದ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 17.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 10,462 ಶೋಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.29.0ರಷ್ಟಿತ್ತು.

'ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2' ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)16.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)19.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ16.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)21.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ17.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು57.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ47.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ವಿದೇಶದಿಂದ 19.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 76.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಡ್ಯಾಕ್​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಲವ್​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 16.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫಿಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ 76.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್-ಕಾಮಿಡಿ ಓಪನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಕೂಡಾ ಒಂದು: ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಕೂಡಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ಚಿತ್ರ 13.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ರೋಮ್-ಕಾಮ್ ಓಪನರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ,

2013ರಲ್ಲಿ 19.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದೀವಾನಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ 15.73 ಕೋಟಿ ರೂ.ನೊಂದಿಗೆ ತು ಜೂಟಿ ಮೈ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 15.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜಬ್ ಹ್ಯಾರಿ ಮೆಟ್ ಸೇಜಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.

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ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2, 2012ರ ಕಲ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ದಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಳೇ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರ ದಶಕದ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಪುನರ್ಮಿಲನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಯ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿ ಇಂದ A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಹಾಸ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

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2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಮೂಲ​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ​​ ವೆರೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಕಪೂರ್ (ಗುಟ್ಲು) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಅವರು ಕಾಯ್ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಅಗಿ ಮೂವರಿಗೂ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್​ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು.

TAGGED:

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೃತಿ ಸನೋನ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
COCKTAIL 2 RECORDS

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