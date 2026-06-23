ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ದಿನದಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 8:55 AM IST
ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 85.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾಡ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (7.56 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 17.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೋಮವಾರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದರಿಂದ, 6.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದೇ ಹಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 85.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಭಾನುವಾರ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ.
4 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ:
ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 85.31
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 53.85
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 64.56
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 20.75
ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು... ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2, 2012ರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಅದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಈ ಕಥೆ ಕುನಾಲ್ (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್) ಮತ್ತು ದಿಯಾ (ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ) ಅವರ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಲಿ (ಕೃತಿ ಸನೋನ್) ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಷಯ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಡ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
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