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ದೀಪಿಕಾ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಕ್​​ಟೈಲ್​ 2': ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ದೀಪಿಕಾ, ಸೈಫ್​, ಡಯಾನಾ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಕಾಕ್​​ಟೈಲ್​ 2' ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

Cocktail 2 collection records
'ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 10:29 AM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' (Cocktail 2) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತಾದರೂ, ಕಮರ್ಶಿಯಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

'ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2' ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ (ಒಟ್ಟು) 16.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೂಲ ಕಾಕ್​ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್​ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಟರ್ನಿಂಗ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಆದ ಕಾಕ್​ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 10.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತ್ತು. 2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾಕ್​ಟೈಲ್ 2.

ಮೂಲ​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬೋಲ್ಡ್​​ ವೆರೋನಿಕಾ ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ದೀಪಿಕಾ ಜೊತೆ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಕಪೂರ್ (ಗುಟ್ಲು) ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಅವರು ಕಾಯ್ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಿನ್ನೆ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್​ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕುನಾಲ್​ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್​ ಅವರು ಆ್ಯಲಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 121+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2 ತನ್ನ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

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ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತೇರಿ ಬಾತೋನ್ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕೃತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್​ಟೈಮ್​​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು (ವಾರಾಂತ್ಯ) ದಿನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.

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ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್
ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೃತಿ ಸನೋನ್
COCKTAIL 2 COLLECTION RECORDS

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