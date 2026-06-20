ದೀಪಿಕಾ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2': ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ದೀಪಿಕಾ, ಸೈಫ್, ಡಯಾನಾ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 10:29 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' (Cocktail 2) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತಾದರೂ, ಕಮರ್ಶಿಯಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) 16.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೂಲ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 10.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2.
ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬೋಲ್ಡ್ ವೆರೋನಿಕಾ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ದೀಪಿಕಾ ಜೊತೆ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಕಪೂರ್ (ಗುಟ್ಲು) ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಅವರು ಕಾಯ್ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕುನಾಲ್ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರು ಆ್ಯಲಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 121+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2 ತನ್ನ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತೇರಿ ಬಾತೋನ್ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕೃತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು (ವಾರಾಂತ್ಯ) ದಿನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.