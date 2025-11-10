ETV Bharat / entertainment

ಶಾರುಖ್​ ನಟನೆಯ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಶಾರುಖ್​​ ಖಾನ್​​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ.

Shah Rukh Khan
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​​ (​Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 12:53 PM IST

1 Min Read
ಬಾಲಿವುಡ್​ ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​​ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' 18 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್​​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2007ರ ನವೆಂಬರ್​​ 9ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಟಿಯೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2006ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ 15ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡದ 'ಐಶ್ವರ್ಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರಜಿತ್​ ಲಂಕೇಶ್​​​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

