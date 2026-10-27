'ಹಂತಕನಲ್ಲ... ಪ್ರೇಮಿ': 'ಕಿಂಗ್'ನ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಿಂಗ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:52 PM IST
ತಮ್ಮ 62ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಂಕಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತೀ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ನಂತರ, ಐಎಂಡಿಬಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 2ನೇ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್' ಆಗಿದೆ.
ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜ್ವಾಲೆಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ನಾಯಕ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಎದೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ, ತೆರೆದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಬ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಟನ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ''ಆಜ್ ಫಿರ್ ಯಾದ್ ಆಯಾ... ಖಾತಿಲ್ ನಹಿ, ಆಶಿಕ್ ಹೂನ್... ಕಿಂಗ್'' (ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು... ನಾನು ಕೊಲೆಗಾರನಲ್ಲ... ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ, ಡ್ಯೂನ್: ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮತ್ತು ಜುಮಾಂಜಿ: ಓಪನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
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'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಸುಜೋಯ್ ಘೋಷ್, ಆನಂದ್, ಸುರೇಶ್ ನಾಯರ್, ಸಾಗರ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಟೈರೆವಾಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.