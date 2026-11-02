ಶಾರುಖ್, ದೀಪಿಕಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು?:'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 11:35 AM IST
ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದು 61ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೌದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್'ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹಾಡು "ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ" ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಈ ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಕೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಧುಬಂತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಪ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಡ್ ಶೀರನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್-ಜಿಗರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದು, ಪಿಯೂಷ್-ಶಾಝಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ನಾಯಕ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, "ಮೈನ್ ಖಾತಿಲ್ ನಹೀ, ಆಶಿಕ್ ಹೂ, ಔರ್ ನಿಶಾನಾ ಮೇರಿ ಮಶೂಕಾ, ಔರ್ ವೋ ಆಶಿಕ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಜೋ ದಿಲ್ ಚೀರ್ ನಾ ದೇ.." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಣಯಭರಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಫೆ ಭೇಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 61ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ನಟ ಸಖತ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ, ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಎಡ್ ಶೀರನ್ ಅವರ ರ್ಯಾಪ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ
ಈ ಹಾಡಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪರಿಚಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ ಶೀರನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಯೋಜನೆ. ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ನಿರೂಪಣೆಯು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಕ್ರಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಣಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಸೂಚಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಖಾನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ನೊಂಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. "ಇಸ್ ಬಾರ್ ದಿಲ್ ಮೇ ಆಗ್ ಲಗೀ ಹೈ, ಅಬ್ ದುನಿಯಾ ಜಲಾಯೇ ಬಿನಾ ಮನೇಗಾ ನಹಿ" ಎಂಬ ಈ ಸಾಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಠಾಣ್ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಅಭಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಂಗ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.