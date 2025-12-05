ETV Bharat / entertainment

DDLJಗೆ 30 ವರ್ಷ: ಲಂಡನ್​​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ - ಸಿಮ್ರನ್​ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಾರುಖ್​ ಕಾಜೋಲ್

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 1995ರ 'ದಿಲ್‌ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ)ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರನ್​ನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

Shah Rukh Khan And Kajol Unveil Bronze DDLJ Statue
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಡಿಡಿಎಲ್​​​ಜೆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು (Photo: ANI)
Published : December 5, 2025 at 4:46 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಆನ್ - ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಜೋಡಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 1995ರ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿಲ್‌ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ)ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರನ್​ನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ (Leicester Square) "ಸೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್" ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೇಲ್​​ನ ("Scenes in the Square" public art trail) ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. DDLJ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫಿಲ್ಮ್​​ - ಥೀಮ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 1995ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ತಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ ಶಾರುಖ್, ಓಷನ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ರಾಜ್ ಸಿಮ್ರನ್ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದರು. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, "ಬಡೆ ಬಡೇ ದೇಶೋನ್ ಮೇ, ಐಸಿ ಛೋಟಿ ಛೋಟಿ ಬಾತೇ ಹೋತಿ ರೆಹ್ತಿ ಹೈ, ಸೆನೋರಿಟಾ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, "ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ (DDLJ) ಚಿತ್ರದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ, ಇಂದು ಲಂಡನ್‌ನ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರನ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ರೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಡಿಡಿಎಲ್‌ಜೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಡಿಡಿಎಲ್‌ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1995ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 102.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಓಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಮರಾಠಾ ಮಂದಿರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸತತ 1,000 ವಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿತ್ತು.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಡಿಡಿಎಲ್‌ಜೆ ನೀವು ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ 1,001 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಕೇವಲ 3 ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ 1,000 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಎಫ್‌ಐ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್​ ಸೌಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

