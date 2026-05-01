'ಕಿಂಗ್'​ ಸಿನಿಮಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೀನ್ ಲೀಕ್: ಶಾರುಖ್ ದೀಪಿಕಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಸೌತ್​ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ 'ಕಿಂಗ್' ಸೆಟ್​ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್​, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2026 at 1:49 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್​ನಿಂದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಇದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಂತೆ ತೋರಿದ್ದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ರಮಣೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ನೋಟವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು "ನವೋದಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ"ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಖ್ಯಾತ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಜೋಡಿಯ ಎಫರ್ಟ್​​ಲೆಸ್​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್​ ಶಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್​ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.​​​​

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ಟೈಲ್: ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಾಧ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್​ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್​ ಫ್ಲೋರಲ್ ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಡಿಲ ಉಡುಗೆ ನಟಿಯ ಬೇಬಿಬಂಪ್​ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಟಿಯ ನೋಟ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೈಬ್ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ಟ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಪೆಪ್ಪರ್​ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ರಗಡ್​ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಿಕಾರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್​ ಕಮಿಟ್​ಮೆಂಟ್ಸ್: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ರಣ್​ವೀರ್​ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಲೀಕ್​ ಆಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗ್ಲೋ ಅನ್ನು ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲೀಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​​ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಫೈನ್​​ ಲುಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾರುಖ್​​ ಜೊತೆ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲೊಕೇಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆಯೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

