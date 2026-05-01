'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೀನ್ ಲೀಕ್: ಶಾರುಖ್ ದೀಪಿಕಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ 'ಕಿಂಗ್' ಸೆಟ್ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 1:49 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಇದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಂತೆ ತೋರಿದ್ದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ರಮಣೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ನೋಟವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು "ನವೋದಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ"ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಖ್ಯಾತ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಯ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
[Pic] Deepika Padukone and Shah Rukh Khan on the sets of #King pic.twitter.com/yOTaaiGt3J— Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) April 30, 2026
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ಟೈಲ್: ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಾಧ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಡಿಲ ಉಡುಗೆ ನಟಿಯ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಟಿಯ ನೋಟ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೈಬ್ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ರಣ್ವೀರ್ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
DEEPIKA X SRK THEY LOOK SO GOOD WTH 😭✋🏻 pic.twitter.com/bwe6pSw8TM— newdeep𐙚 (@deepekachu) April 30, 2026
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗ್ಲೋ ಅನ್ನು ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲೀಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆಯೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
