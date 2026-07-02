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30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್: 'ಹಳೇ ಕಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಸ ಕಥೆ'

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'America America 2' Film Team
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 10:45 AM IST

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'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ'.. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ. ಈಗದರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'America America 2' Film Team
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಳೇ ಕಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಹೊಸ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಹಳೇ ಕಥೆಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸತು ಎನ್ನುವುದರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ. ಈಗ ಅದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'America America 2' Film Team
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಆದ್ರಿದು, ಆ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ''ಆದರೆ, ಇದು ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಈ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಶಶಾಂಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು. ಇದೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

'America America 2' Film Team
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಹನಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. 4 ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರದ್ದು. ಎಸ್.ಕೆ. ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಸಂಕಲನಕಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಡ್ರೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ‌ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'America America 2' Film Team
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ನಟ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಫೀಸ್​​ಗೆ ಕರೆದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇಳಿಯೇ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ‌ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಕೃತಘ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನನ್ನ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಪಯಣದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು, ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'America America 2' Film Team
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗಿನ 'ವೈರಲ್ ವಯ್ಯಾರಿ' ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು?

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಾಗಿರುವ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಹಾಡುಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ‌. ಈಗ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

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ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಶೋಭ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಎಸ್.ಕೆ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.

TAGGED:

ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಸೀಕ್ವೆಲ್
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್
ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ
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