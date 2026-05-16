'ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು': 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನ

ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್​​ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಿರುವ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Priyanka Upendra interview
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 4:23 PM IST

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ. ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಮಣಿಯರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ‌. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹುಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​ನಿಂದಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು? ಸವಾಲುಗಳೇನಿದ್ದವು? ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಯುಷ್ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್​ ಹೀರೋಯಿನ್​​ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

''ಕಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಝೂಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇರ್​ ಗಿವರ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಹುದು, ನಮಗೆ ಬೈಯಬಹುದು.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕೇರ್​ ಗಿವರ್​ ಪಾತ್ರವಿದು. ಜೊತೆಗೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್​​ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ. ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ‌ ವಯಸ್ಸು. ನಾನು ಯಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಷಿತಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ‌ ಇತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿ ಗ್ಲ್ಯಾಮ್​​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾನಿಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್​​​ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಬ್ರಾಹ್ಮೀನ್​​ ಕೇರ್ ಗಿವರ್​​ನಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗುತ್ತಿ ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರವಿದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.‌ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇರ್ ಗೀವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೇ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪತಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ?

''ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅತ್ತೆ ಮಾವನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು, ಕಟುಂಬದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ‌. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಉಪ್ಪಿ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್​ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುಟುಂಬ (Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಗ ಆಯುಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?

''ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಸ್ವತಃ ಆಯುಷ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಜೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುಟುಂಬ (Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಯುಷ್ ಸ್ವತಃ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ‌ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾನಾ ಹೇಗೆ?

''ನಮ್ಮ ಬಲವಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುತ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇದು. ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲವೂ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುಟುಂಬ (Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಗನ ಬಳಿಕ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ?

''ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ‌ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ?

''ಡಿಟೆಕ್ಟೀವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೈರಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಪೃಥ್ವಿ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ.

'September 21' Film Team
'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ವಿಸಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಎಫ್‌ಎಂಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾರಾಮೂವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 22ರ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 22ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಝರೀನಾ ವಹಾಬ್, ಅಜಿತ್ ಶಿಧಾಯೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಬೆಹ್ಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರೆಗುಳಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ ಮಗನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (Marché du Film, Festival de Cannes 2026) ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

