ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21': ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ
'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 22ರ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 1:10 PM IST
'ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (Marché du Film, Festival de Cannes 2026) ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇಗೆ? ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀವು ನಟಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಮೂಡಿತು. ಇನ್ನೂ, ಪಿಯುಸಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಮೂಡಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ'' ಅಂತಾರೆ ಯಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರತೀ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರೋಗಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಇವ್ರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಥೆ ಇದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21 ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಅಮಿತ್ ಬೆಹ್ಲ್ ಅವರು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದೇಗೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಇರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನೋಡಿದವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಚೀವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸದ್ಯ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀವು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ''ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಆದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?
ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ: ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಹೌದು. ಅಂತಾರೆ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250+ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡ್ರೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಕೆಲವೇ ಏಕೆ? ಸಿನಿಪಂಡಿತರ ಮಾತು
ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಥೆಗೆ, ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಲಿ ಅವರ ಹಮಾರಾ ಮೂವಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂಡಿ ವಿಸಿಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ಜರೀನಾ ವಹಾಬ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಅಜಿತ್ ಶಿಧಾಯೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಬೆಹ್ಲ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ರೋಗಿಗಿಂತ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ (Alzheimer's disease) ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇ 16, 2026ರಂದು ಪಲೈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯುವತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು': ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ