'ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ವಾ'? ಸುಂದರ್ ರಾಜ್
ಹಿರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 9:06 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 2026 ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 107+ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಯಶಸ್ಸು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆಯಾದ್ರೂ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಏಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡ್ರೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ? ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ?
''ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಿತ್ರಗಳು ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಾನೇ ಬೇಸರವಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (70ರ ದಶಕ) ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಯ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಪೌರಾಣಿಕ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉತ್ತಮವಾದುದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ''.
''ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಥ್ರಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದ್ಯಾವಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತೋ.. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದ್ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೀವಿದ್ದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಶುರುವಾಯ್ತೋ... ಆಗ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು''.
''ಎರಡನೇ ಕಾರಣವೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಕಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿತ್ತು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿತ್ತು, ಪ್ರೇಮ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಗಳಿದ್ದವು. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಭಾರ್ಗವ, ವಿಜಯ್ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಸೋಲು ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು''.
''ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ರು. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಐಕಾನ್ಗಳಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಓಡಬೇಕಿದೆ. ಬದಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇಂಥ ವರ್ಗದವರು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಷು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು. ಏಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ?
''ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತ ಏಕೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಿನರ್ವ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಿವಾಜಿ ಟಾಕಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು''.
''ನನಗೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬರಬೇಕು. ಕಾಂತಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ವಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? ಅ ಥರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಿತ್ತು. ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು, ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಾ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 2026ರ ಉಳಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಪರಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ?
''ನಾನೊಬ್ಬ ಆಶಾದಾಯಕ. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೇರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು. 107 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡಾ ಲಾಸ್. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು - ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
''ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ - ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅಂಥ ದಾಖಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಆಶಾವಾದ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ನೋಡುವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ರೆ ಜನರಾದ್ರೂ ಏಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ? ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ವಸಂತಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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