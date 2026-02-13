ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ
ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 6:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಸಿಂಹ ಮುಸರಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸೀದಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೋಸೈಮನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಜೋಸೈಮನ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿಕೆ: "ಇಂದು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಜೋಸೈಮನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಬಳಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನೂತನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 93 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಇದು. ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ "ಜೀವನ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು.
ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟವರೇ ಜೋಸೈಮನ್: ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೇ..ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ನಟ ಅಂಬರೀಶ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ "ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ" ಅಚೀವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
