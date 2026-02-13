ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ 'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ' ಬಿರುದಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಜೋಸೈಮನ್: ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ!
ಇಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 8:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಇಂದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತುರ್ತು ಸಭೆಯ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಬಳಿಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಚೇಂಬರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ.
40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜೋಸೈಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್: 1977ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜೋಸೈಮನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹ ಜೋಡಿ, ನನ್ನ ರೋಷ ನೂರು ವರುಷ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜೋಸೈಮನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ, ಮಹಾ ಪ್ರಚಂಡರು, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ನ್ಯಾಯ ಗೆದ್ದಿತು, ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಸಹೋದರ, ರೌಡಿ ರಾಜ, ಪ್ರೇಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಒಡೆದ ಹಾಲು, ರಕ್ತ ತಿಲಕ, ಮಹಾ ಪುರುಷ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಮರ್, ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜೋಸೈಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕರೆ ಜೋಸೈಮನ್ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಗೀತ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಜೋಸೈಮನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಸೈಮನ್ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಸೈಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಜೋಸೈಮನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬರಲು ಕಾರಣ ಜೋಸೈಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ 'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ'. ಈ ಚಿತ್ರ 1982ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.
ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೈಮನ್ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ ಮಂಜು, ಎನ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರಾಜ್ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ. ಮಂಜು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತಾ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಇವರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ಎಂ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚಿಂಗಾರಿ ಮಹದೇವ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಜೋಸೈಮನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಸೈಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
