'ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೀತಾ ಪಯಣ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರು': ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ನಾಳೆ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಸೀತಾಪಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವೇನು? ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನು? ಏಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕರಾದ್ರು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೀತಾ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಗೆ?
''ನಾನು ಮೊದಲು ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ (ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ) ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು'' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾರಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಕ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರಂಜನ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತೆರೆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ?
''ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅನುಭವಿ ನಟಿ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿನೋ ಹಾಗೇ ಅವರು ಕೂಡಾ ಸಖತ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು? ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು? ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಯಾವ ಹೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ತೆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
''ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಜನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹುಡುಗ ಅಂತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರಂಜನ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷುವಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಲಹೆಯೇನು?
''ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ತಾತ, ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು. ಇದು ಯು/ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಚಿತ್ರ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಹಾಗೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಏನೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೇ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀಯ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಭಾವುಕರಾದ್ರು. ನಾಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೀತಾ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕಥೆ, ಕಲಾವಿದರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಸೀತಾ ಪಯಣ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರಂಜನ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
''ಸದ್ಯ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾಯಿತು?
''ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ 4 ವರ್ಷ ಎಫರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ'' ಅಂದ್ರು ನಿರಂಜನ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಾ?
''ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳೋದು. ನಾನೇ ಆ ಚಿತ್ರ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದು'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಲಾಟಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದವರಾರು?
''ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಶ್ರಮ ನೋಡಿ ನಿಮಗೇಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ (ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು) ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ನಂಬಿರೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ, ಟೈಮ್, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ.
ಸೀತಾ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಕೋವೈ ಸರಳಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಸಂಕಲನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
