ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಓಂ, ದೇವಿ ಚಿತ್ರ... ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿರೋಶ್

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda mehendi ceremony
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ​ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ANI)
Published : March 11, 2026 at 10:15 AM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ತಾರಾದಂಪತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಂ ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮನತುಂಬಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​​​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಇದು ಪ್ರಧಾನಂ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಸಂಜೆ. ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ನಡೆಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಶ್​ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗಿನ ಆಪ್ತ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಜೆಯ ಒಟ್ಟು 12 ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: ANI)

ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್​​ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಓಂ ಡಿಸೈನ್​, ದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವ ಎಂದು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದ್ಭುತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಕಪ್, ಆಭರಣಗಳು ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳ ಪೈಕಿ, ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ರಾಜಮನೆತನದವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿರುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: ANI)

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ 10 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಪ್ರಧಾನಂ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಸಂಜೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ಸಂಜೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಸಂಜೆ, ಇನ್ನೂ 100 ಗಂಟೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಮನಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

