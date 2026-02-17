ETV Bharat / entertainment

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ತಂದೆ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಅವರ​ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್​ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Salim Khan with Salman Khan
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 1:55 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್(90) ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ "ಶೋಲೆ", "ದೀವಾರ್" ಮತ್ತು "ಝಂಜೀರ್"ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬರಹಗಾರರು. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

"ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪಿಟಿಐಗೆ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮಗ, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

