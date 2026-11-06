ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವನಟರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸೋದೇಕೆ? ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ? ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಂದರ್ಶನ
Director Simple Suni Interview: ನೈಜ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 4:58 PM IST
ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರ, ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ (ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್), ಬಹುಪರಾಕ್, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ, ಚಮಕ್, ಬಜಾರ್, ಸಖತ್, ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ? ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವನಟರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸೋದೇಕೆ? ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ನಾನು ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹುಪರಾಕ್ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾನರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಚಮಕ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕತ್ ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ''.
''ಒಂದೆರಡು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಜಿತ್ ಬಳಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಎಂದರು. ನನಗೆ ಈ ಕಥೆ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿಸ್ತು. ಬಹಳ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದೆವು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರಹಗಾರ ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರು. ಫೈನಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಡೀಟೆಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ?
''ರೋಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರೋಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್. ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಷಿನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು ರೋಬೋನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 100 ತರಹದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಳುತ್ತೆ, ನಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಚಾನಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋವವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ. 1980ರಿಂದಲೂ ಡಿಸ್ಕವರ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಈ ರೋಬೋ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಈ ರೋಬೋಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೂ ಒಂದೇ ತರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರ?
''ಈ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡು ರೋಬೋಟ್ಗೆ 2023ವರೆಗೂ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು'' ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರಾ?
''ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಅನಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ರೈಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಯಂತೆಯೇ ನಟಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅವರದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನವರು. ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಕೂಡಾ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು'' ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಏಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
ನನಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದು. ಯಾರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದ್ರೂ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮನಮೋಹಕ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಏಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ?
''ಮನಮೋಹಕ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶರಣ್ ಸರ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕನಸು. ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಟಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶಿವಣ್ಣನೇ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಟ್ರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಶಿವಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನನಗೂ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನು? ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
''ಜನ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಯೆಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮನೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲವೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಏರುಪೇರಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ?
''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕನಸು. ಜೊತೆಗೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೆ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನಟನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಅವರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಧ್ರುವ ಸರ್, ಯಶ್ ಸರ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ನಟರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋದೋ ಅಥವಾ ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
''ನಾನೆಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು, ದುಶ್ಯಂತ್ ಇರಬಹುದು, ಬಜಾರ್ ಧನ್ವೀರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇವರು ರುಜು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿದೆ?
''ನಾನು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಗತ ವೈಭವ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಬೇಸರವಿದೆ'' ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ರಿಷಬ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ? ಹೇಗಿದೆ ಶೆಟ್ರ ನಂಟು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
- 'ನಾನಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ': 418, ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
- Interview: ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯನೇ? ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾವಾಗ?