ಶಾರುಖ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 5:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸ 'ಮನ್ನತ್'ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಝೋನ್/ಸಿಆರ್ಝಡ್) ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪೀಠ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಜಿಟಿ) ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂತೋಷ್ ದೌಂಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶೋಯೆಬ್ ಆಲಂ, ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಆದರ್ಶ ವಸತಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು?" ಎಂದು ಪೀಠ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎನ್ಜಿಟಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಲಂ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
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