'ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ..': 'ಸತ್ಲುಜ್' ನಿರ್ದೇಶಕ
Satluj Director Honey Trehan Interview: ನಿಷೇಧದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ಸತ್ಲುಜ್' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By Seema Sinha
Published : July 17, 2026 at 5:21 PM IST
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ (Jaswant Singh Khalra) ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಸತ್ಲುಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಠಾತ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ "ಮುಲಾಮು" ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದವೇನು?: ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬ್ '95 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕದ ದಂಗೆಯ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಶವಗಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜುಲೈ 5ರಂದು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. 2022ರಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯು 127 ಕಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಮೇಕರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸತ್ಲುಜ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಝೀ5ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು.
'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ': "ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಎಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ... ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಲ್ರಾ ಪ್ರತೀ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಜನರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೀಗ ಪಂಜಾಬ್ನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ) ಸತ್ಲುಜ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಪ್ರತೀ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಟ್ರೆಹಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ: ಪಂಜಾಬ್ನ 1990ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಕೆಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ, "ಉಗ್ರರು" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ಖಲ್ರಾ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪುರಸಭೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು, ಆರ್ಟಿಐ ತರಹದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ, ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ರಮ, ರಾಜ್ಯ-ಅನುಮೋದಿತ ದಹನಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆ ಯುಗದ ರಾಜಕೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರೆಕಂಡ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
'ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಿಲ್ಲ': "ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ದೇಶದ ಪ್ರತೀ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ" ಎಂದು ಟ್ರೆಹಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪೋಗಾಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, "ನನ್ನ ಚಿತ್ರವು ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೈಲೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು': ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವಿವಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ದಿಲ್ಜಿತ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು (ಜನರು) ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಟ್ರೆಹಾನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜುಲೈ 5ರ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಒಟಿಟಿ) ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಐಡಿಸಿ ಸಮಿತಿ (ಅಂತರ್-ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿ) ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದರು. "ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಕಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಕೀಲರು ಏನನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಗಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಕೀಯ': "ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಸದ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಕೀಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಾಗರಿಕ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ 127 ಕಟ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಕಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲ ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಈ ಕಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು (127) ಕಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, "ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾರಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಪಂಜಾಬ್' ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು, ನೀವು ಯಹಾನ್ (ಇಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ವಹಾನ್ (ಅಲ್ಲಿ) ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿತು. 'ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ, ದೇಶ್ (ದೇಶ), ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾನೂನು ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಇದೆ - ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಿಧನರಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷಗಳು. ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 1984ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು 1995ರಲ್ಲಿ ಖಲ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸತ್ಲುಜ್ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಅವರ ಜೀವನ, ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ನಾನು ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲ ಜನರ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಜನರು ಆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ನೀವು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸತ್ಲುಜ್ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಖಲ್ರಾ ಮೂಲಕ ದಂಗೆಯ ಅವಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಖಲ್ರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 50 ನಿಮಿಷವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸತ್ಲುಜ್, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಕಣ್ಮರೆಗಳು(ನಾಪತ್ತೆ) ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ದಹನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ವಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸುವಿಂದರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೀತಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಓಹ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 3ರಂದು ಸತ್ಲುಜ್ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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